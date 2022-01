Blaulicht : Wittlich: Unbekannte brechen am hellichten Tag in Wohnhaus ein

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Wittlich In der Abwesenheit der Bewohner drangen Unbekannte am Donnerstag in ein Wohnhaus in Lüxem ein. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag wurde in ein Wohnhaus in der Felsenstraße im Wittlicher Stadtteil Lüxem eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte im Zeitraum zwischen 8.30 und 18.30 Uhr über die Terrassentür in das Haus ein. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.