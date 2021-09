Ursachensuche : Treppe stürzt in Wittlich ein - Zwei Menschen schwer verletzt (Fotos)

Treppe stürzt in Wittlich ein - Zwei Menschen schwer verletzt (Fotos)

Update Wittlich In Wittlich ist eine Kellertreppe eingestürzt. Dabei wurden zwei Arbeiter verletzt. Hier sind die bisher bekannten Informationen.

Am Montagvormittag ist gegen 10.45 Uhr eine Betontreppe in der Wittlicher Feldstraße eingestürzt. Die Kellertreppe führt in die Tiefgarage einer Wohnanlage mit 27 Wohnungen.