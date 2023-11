Unfall in Wittlich Frau mit Rollator von Auto angefahren - Schwere Verletzungen

In der Friedrichstraße in Wittlich hat sich laut Polizei am heutigen Donnerstag gegen 17:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beteiligt waren eine Fußgängerin mit Rollator und ein Auto. Nach ersten Erkenntnissen querte die Unfallverursacherin bei Dunkelheit mit ihrem Rollator plötzlich die Fahrbahn. Der stadteinwärts fahrende Frau erkannte dies laut Polizei mit ihrem Auto zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Auto erfasste die Frau frontal. In Folge dessen ging sie schwer verletzt zu Boden.