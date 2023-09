Zusammengeschlagen Körperverletzung am ZOB in Wittlich - Polizei sucht Zeugen

Wittlich · Jugendliche haben laut Polizei in Wittlich am Busbahnhof einen anderen jungen Mann zusammengeschlagen. Was darüber bekannt ist und was Sie als Zeuge tun können.

19.09.2023, 16:08 Uhr

Foto: Karl-Josef Hildenbrand