Ursache ungeklärt : Lichtbogen-Explosion in Wittlicher Unternehmen: Mitarbeiter muss schwer verletzt in Spezialklinik

Lichtbogen-Explosion in Wittlicher Unternehmen: Mitarbeiter muss schwer verletzt in Spezialklinik

In einer Wittlicher Firma wurden mehrere Mitarbeiter bei einer Explosion verletzt oder mussten zur Kontrolle ins Krankenhaus. Foto: TV/Roland Morgen

Wittlich Durch eine starke elektrische Entladung – einem sogenannten Lichtbogen – aus einem Verteilerkasten auf dem Gelände der Firma Rothfuss Best Gabion wurde einer der Mitarbeiter schwer verletzt. Das teilen Feuerwehr und Polizei aus Wittlich mit.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt die Freiwillige Feuerwehr Wittlich, es habe einen Lichtbogen aus einem Verteilerkasten bei der Firma Rothfuss Best Gabion in der Dr. Oetker Straße (nicht bei Oetker selbst) gegeben.