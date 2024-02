Betrunken am Steuer Mit 3,34 Promille unterwegs: 45-Jähriger versucht vor der Polizei zu fliehen

In der Nacht auf Donnerstag wollten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich ein Auto kontrollieren, das auf der K54 von Wittlich in Richtung Minderlittgen unterwegs war – allerdings versuchte der Fahrer sich der Kontrolle zu entziehen. Gegen 3.25 Uhr verließ er die K54 in Richtung der Weinberge des Pichterbergs.