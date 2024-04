Wittlich Mutmaßlicher Suizid in der Schlossstraße

Wittlich · Ein Mann hat sich am Montagabend an der Hausfront eines Wohnhauses in der Schlossstraße in Wittlich erhangen. Das meldet die Polizei.

16.04.2024 , 08:57 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Philipp von Ditfurth