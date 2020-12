Blaulich : Nach Unfall am Vitelliuspark-Kreisel: Polizei sucht Golf-Fahrer

Nach Unfall am Vitelliuspark-Kreisel: Polizei sucht Golf-Fahrer

Wittlich Vorfahrt missachtet, Unfall verursacht, abgehauen: Nach einem Zusammenstoß am Wittlicher Vitelliuspark sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen VW Golf.

Nachdem er im Kreisel einen Unfall verursacht hat, ist ein Autofahrer am Freitag, 25., Dezember, 18.10 Uhr in Wittlich weitergefahren. Das teilt die Polizei mit. .

Der Unfall geschah auf der L141 im Kreisverkehr am Vitelliuspark. Er lief nach Erkenntnissen der Polizei folgendermaßen ab: Ein Verkehrsteilnehmer, der aus Salmtal kommend in den Kreisverkehr fuhr, missachtete die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Fahrzeuges, so dass es zum Zusammenstoß kam.