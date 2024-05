“Konspirativ organisiert“ Polizei beendet Feier von Rechtsextremen im Waldhütte

Die Polizei hat am Samstagabend eine rechtsextreme Veranstaltung in der Nähe von Wittlich beendet und unter anderem Strafanzeigen gestellt. Das berichtet sie in einer Pressemitteilung: Die Polizei rückte demnach mit großem Aufgebot zu einer Hütte in einem Wald bei Wittlich aus, kontrollierte die Teilnehmer und nahm deren Personalien auf. Anschließend beendeten die Polizisten die Feier, die „angeblich privat“ gewesen sei, und erteilte den Anwesenden Platzverweise.