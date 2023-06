Polizeikontrollen Mehrere Alkohol-Fahrten: Zwei Fahrer ohne gültige Führerscheine unterwegs

Innerhalb kurzer Zeit hatte die Polizeiinspektion Wittlich mit gleich vier Alkohol-Verstößen im Straßenverkehr zu tun: Wie sie berichtet, wurde ihr am Donnerstagnachmittag gemeldet, dass ein 47-jähriger Mann in Manderscheid alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs war. Die Polizei traf den betrunkenen Fahrer schließlich in seiner Wohnung an und stellte nicht nur fest, dass er tatsächlich Alkohol getrunken hatte, sondern auch, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß.