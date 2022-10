Wittlich : Nach Raubüberfall auf 80-Jährigen: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Wittlich Gegen zwei junge Männer wurde Haftbefehl erlassen, weil ihnen ein Raub in Wittlich-Wengerohr zur Last gelegt wird. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas gesehen haben.

Am Donnerstag, den 27. Oktober, kam es zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen 80-jährigen Mann. Der Geschädigte wurde in einer Unterführung des Bahnhofes Wittlich-Wengerohr von zwei jungen Männern ausgeraubt. Die Täter stellten ihm hierzu ein Bein, drückten ihn gegen eine Wand und entwendeten seine Geldbörse. Im Anschluss an die Tat flüchteten die jungen Männer in Richtung Wittlich-Wengerohr. Der Geschädigte wurde durch die Tat augenscheinlich körperlich nicht verletzt.