Zeugen und Betroffene gesucht Verfolgungsjagd mit dem Roller durch die Wittlicher Innenstadt

Beamte der Polizeiinspektion Wittlich wollten am frühen Samstagmorgen, 10. Juni, einen Roller in der Fußgängerzone in Wittlich zu kontrollieren. Laut Polizei versuchte dieser aber, sich der Kontrolle zu entziehen und zu fliehen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr er über die Neustraße Richtung Marktplatz. Dort stand eine Gruppe aus etwa fünf bis sechs Menschen in der Mitte des Platzes in der Höhe der dortigen Brasserie. Der Polizei zufolge mussten sie zur Seite springen, um nicht mit dem Roller zusammenzustoßen.