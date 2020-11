Wittlich Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bittet Hinweise zu einer Sachbeschädigung an einem LKW.

Unbekannte haben zwischen Samstag, 7. November, 16 Uhr, und Samstag, 14. November, 7 Uhr, an einem in der Max-Planck-Straße in Wittlich abgestellten Lastwagen die Seitenscheibe an der Fahrerseite eingeschlagen. Dies teilt die Polizei mit.