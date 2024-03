Zeugen gesucht Schlägerei am Kurfürstenplatz in Wittlich – dann fallen Schüsse

Update | Wittlich · Kein alltägliches Ereignis in der Kreisstadt Wittlich: Am Mittwochabend haben sich rund zehn Personen am Kurfürstenplatz in Wittlich geprügelt. Es soll auch eine Schreckschusswaffe zum Einsatz gekommen sein.

21.03.2024 , 14:39 Uhr

Die Polizei musste am Mittwoch nach Wittlich ausrücken. Symbolbild. Foto: dpa/Hendrik Schmidt