Blaulicht : Wittlich: zweimal Streit, zweimal Krankenhaus

Wittlich Für die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich war am Wochenende allerhand zu tun. Gleich zwei mal rückten sie aus, weil es zu Auseinandersetzungen gekommen war, in deren Folge zwei Menschen ins Krankenhaus mussten.

Wittlich/Flußbach Nachdem die neuen Lockerungen der Corona-Verordnung greifen, hat es dann auch gleich Ärger gegeben: „Ganz offensichtlich“, schreiben die Beamten der Inspektion Wittlich, hätten einige in der Zwischenzeit „den konfliktfreien Umgang miteinander verlernt“.

Erstes Bespiel: Flußbach in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Dort, am Sportplatz, habe am Freitag eine Gruppe von Schülern den Abschluss der zehnten Klasse gefeiert. Im Verlauf des Abends gesellten sich dann zwei Anwohner dazu, „etwas älter als die Schüler“, heißt es bei der Inspektion.