Hubschrauber war im Einsatz : Tödlicher Unfall: Mann von Traktor erfasst

Wittlich Bei einem Unfall mit einem Traktor wurde ein Mann tödlich verletzt. Die Polizei spricht von einem Unglücksfall ohne Fremdverschulden.

In Wittlich kam es zu einem Unfall mit einem Traktor, bei dem ein 79-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Wie die Polizei am Montag berichtet, ereignete sich das Unglück bereits am Donnerstag, 24. Juni: Aus bislang ungeklärten Gründen wurde der Mann in der Ortsgemeinde Bruch durch seinen Traktor erfasst, den er zuvor selbst gefahren hatte. Dabei wurde er tödlich verletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich nicht ergeben.