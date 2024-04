Mitten am Tag Unbekannte stehlen Senioren in Wittlich Geldbörsen

Eine 85-jährige Geschädigte betrat gegen 11 Uhr ein Geschäft in der Schlossgalerie in Wittlich. Dort wurde sie von einer unbekannten Frau angerempelt. Beim Bezahlen an der Kasse entdeckte sie das Fehlen ihrer Geldbörse, die sie zuvor in ihrer Umhängetasche bei sich trug.