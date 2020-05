Blaulicht : Unbekannter beschädigt Auto mit spitzem Gegenstand – Zeugen gesucht

Wittlich Zeugen gesucht: Auf dem Rommelsbachparkplatz ist am Donnerstag ein Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden.

Fahrzeugbeschädigung auf dem Rommelsbachparkplatz: Am 30. April, zwischen 10 und 16 Uhr kam es auf dem Parkplatz am Rommelsbach in Wittlich zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.