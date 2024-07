Fahndung mit Foto Im Wert von mehreren Tausend Euro: Polizei sucht Mann nach Diebstahl von Parfüm in Wittlich

Zweimal soll ein unbekannter Mann Parfüm in einem insgesamt vierstelligen Wert aus einem Drogeriemarkt in Wittlich gestohlen haben, so eine Meldung der Polizei. Erstmals betrat der Mann die Filiale der Drogerie Müller in der Schlossgalerie bereits am Mittwoch, 6. März, wie die Polizei nun mitteilte. Dabei habe er mehrere hochwertige Marken-Parfüms im Wert von mehr als 1.700 Euro geklaut. Doch damit nicht genug. Am darauffolgenden Donnerstag, 7. März, habe derselbe Unbekannte die Filiale erneut aufgesucht und stahl Parfüms im Wert von mehr als 900 Euro.