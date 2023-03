Hoher Sachschaden Unfall in Wittlich: Zwei Autos kollidieren bei Hof Breit – drei Menschen verletzt

Wittlich · Am Samstagvormittag gegen 11.05 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf die L 141 in Höhe des Hofes Breit alarmiert. Was passiert ist.

18.03.2023, 12:30 Uhr

Von Siko Agentur