Blaulicht : Zwei Unfälle auf 200 Metern - Nach nur 20 Minuten krachte es schon wieder

Wittlich Innerhalb kürzester Zeit hat es zweimal gekracht - und das auch noch fast an der gleichen Stelle. In Grünewald wurde ein Autofahrer schwer verletzt, als er gegen einen Baum knallte.

Am Donnerstag, den 24. Februar ereigneten sich in der Zeit von 14.05 bis 14.25 Uhr unabhängig voneinander, zwei Verkehrsunfälle mit verletzen Personen auf der L52 in Grünewald. Zunächst stürzte der Fahrer eines Leichtkraftrades infolge zu hoher Geschwindigkeit auf dem Weg in Richtung Wittlich in einer Linkskurve und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.