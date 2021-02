Feuerwehr : Wittlicher Drehleiter bei Kaminbrand in Dreis im Einsatz

Dreis/Wittlich Um 11.30 Uhr rückten die Wehren aus Dreis und Salmtal aus, weil vom Kamin eines Einfamilienhauses in der Mühlenstraße in Dreis eine starke Rauchentwicklung ausging. Sie forderten Unterstützung aus Witltich an.

Ein Kaminbrand beschäftigte am Montagvormittag, 8. Februar, die Feuerwehren Wittlich, Dreis, Salmtal sowie die Feuerwehr Einsatz Zentrale Wittlich-Land in Salmtal. Um 11.30 Uhr rückten die Wehren aus Dreis und Salmtal aus, weil vom Kamin eines Einfamilienhauses in der Mühlenstraße in Dreis eine starke Rauchentwicklung ausging. Wie ein Feuerwehrmann vor Ort erklärte, habe die Isolierung des Kamins gequalmt, offene Flammen seien nicht zu sehen gewesen. Um an die Kaminisolierung heranzukommen, bekamen die Freiwilligen Feuerwehren Dreis und Salmtal Unterstützung aus Wittlich: Wegen schwierigem Zuweg zum Kamin im Bereich des Dachgeschosses wurde die Drehleiter Wittlich nachgefordert. Über die Drehleiter konnten die Schieferplatten am Kamin entfernt, der Brandherd freigelegt und gelöscht werden. 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wittlich, Dreis und Salmtal, der Polizei sowie des Rettungsdienstes waren an dem einstündigen Einsatz beteiligt.