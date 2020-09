Blaulicht : Wittlicher Polizei kontrolliert Verkehr in der Koblenzer Straße

Wittlich Die Wittlicher Polizei hat einen Unfall in der Koblenzer Straße mit einem Kind zum Anlass genommen, am Freitag den Verkehr in der Straße, insbesondere am Fußgängerüberweg, zu kontrollieren.

Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilte, wurden zwischen 12.15 Uhr und 13.40 Uhr die Geschwindigkeiten der stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge mittels Laser gemessen, zudem wurde das Verhalten der Autofahrer am Fußgängerüberweg überprüft. Dort war am Mittwoch ein Kind angefahren und verletzt worden.

Die Bilanz der Polizeiaktion fiel positiv aus: Während der gesamten Kontrolle fuhr kein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der überwachten Fahrtrichtung. Lediglich eine geringe Anzahl an Fahrzeugen wurde mit einer geringen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen. Deren Fahrer wurden gezielt kontrolliert und insbesondere auf die besondere Vorsicht an Fußgängerüberwegen hingewiesen.