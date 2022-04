Blaulicht : Wo ist „Tobi“? Unbekannter stiehlt Zwergpinscher während Herrchen einkaufen ist

Trier Ein 79-jähriger Mann war nur kurz in einem Trierer Supermarkt einkaufen, als Unbekannte die Gelegenheit nutzten und seinen Liebling stahlen, der - als Hund - nunmal draußen warten musste.

Schock für einen 79jährigen Hundehalter am gestrigen Dienstag, 5. April: Nach einem kurzen Einkauf in einem Discounter in der Trierer Nagelstraße musste der Mann gegen 18.50 Uhr feststellen, dass sein Zwergpinscher, den er wenige Minuten zuvor vor dem benachbarten Spielzeugfachhandel festgebunden hatte, plötzlich verschwunden war, teilt die Polizei mit.