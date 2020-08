Polizei : Wohnanhänger gestohlen

Landscheid Ein Wohnanhänger wurde am Freitag zwischen Mitternacht und 5 Uhr in der Großlittger Straße in Landscheid gestohlen. Er war auf einer Grünfläche vor dem Anwesen des Besitzers abgestellt. Bei dem Wohnanhänger handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Hobby Prestige 560 LU, er ist cremefarben/weiß und hat eine Markise an der rechten Fahrzeugseite.

