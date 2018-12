später lesen Feuer Wohnhaus brennt in Freudenburg – Vier Verletzte - Gebäude unbewohnbar FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



In Freudenburg ist am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 6.30 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Dachgeschosswohnung in der Gartenstraße stand laut Feuerwehr in Flammen. Von Wilfried Hoffmann