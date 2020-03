Feuerwehreinsatz : Dicke Rauchschwaden - Wohnhaus brennt in Morbach-Heinzerath

Heinzerath In Morbach-Heinzerath steht ein Wohngebäude in Flammen. Die Feuerwehr ist vor Ort, um das Feuer zu löschen. Ob Menschen verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Im Morbacher Ortsteil Heinzerath hat am Donnerstagvormittag ein Haus gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand in einem Anbau des Wohnhauses ausgebrochen, in dem sich Garagen befinden. Über die Terrasse auf dem Dach des Anbaus sind die Flammen hochgeschlagen und haben den Dachstuhl des Hauses in Brand gesetzt. Die Löscharbeiten sind derzeit noch in vollem Gang, weitere Informationen folgen.