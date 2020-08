Blaulicht : Wohnhaus brennt in Trittenheim: 79-Jährige schwer verletzt (Fotos)

Wohnhaus brennt in Trittenheim: 79-Jährige schwer verletzt (Fotos)

Trittenheim Beim Brand eines Wohnhauses in Trittenheim ist eine 79-Jährige verletzt worden. Betroffen ist das gesamte Wohnanwesen. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort.

Am Samstagmittag, gegen 14.23 Uhr, wurde ein Brand eines Wohnhauses in Trittenheim Am Kreuzweg gemeldet. Das teilt die Polizei mit.