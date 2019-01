später lesen Feuerwehreinsatz Wohnhaus in Gerolstein steht in Flammen - Schadenhöhe im fünfstelligen Bereich FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Daun stand am Dienstag ein Wohnhaus in Gerolstein-Büscheich in Flammen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache sei der unbewohnte Trakt des Hauses im Wohngebiet Niedereich in Brand geraten, erklärt die Polizei. red