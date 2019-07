Wohnhausbrand : Heizung in Wohnhaus fängt Feuer

Foto: TV/Frank Göbel

Kopp Der Brand eines Wohnhauses in der Dorfstraße in Kopp wurde am Montag, 22. Juli, gegen 6.30 Uhr gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte es einen Brand an der Hackschnitzelheizung im Heizungskeller gegeben.

