Großbrand Wohnhaus in Nonnweiler steht lichterloh in Flammen

Das Feuer entbrannte am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr in der Straße „In der Fels“ in Nonnweiler. Ein Wohnhaus mit angebauter Scheue stand dort komplett in Flammen. Zunächst ging die Feuerwehr davon aus, dass sich noch Menschen in dem Haus befinden würden. „Glücklicherweise konnten sich alle Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen“, sagte Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer vor Ort.