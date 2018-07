Wohnhausbrand in Irsch/Saar: Verdacht auf Brandstiftung

Ein Wohngebäude in Irsch ist durch einen Brand in der Nacht zum Dienstag unbewohnbar geworden. Die Kriminalpolizei ermittelt und vermutet nach ersten Angaben einen Fall von Brandstiftung. Von Wilfried Hoffmann

Am Montagabend um 22.22 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Dachstuhlbrand in den Serriger Weg nach Irsch alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Dachgeschoss in Vollbrand stand. Mehrere Einheiten wurden nachalarmiert.

Mehrere besorgte Anwohner hatten bei der Leitstelle in Trier angerufen.

Rund eine Stunde dauerte es, bis die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle hatte. Zuerst sicherten die Einsatzkräfte die beiden direkten Nachbargebäude des betroffenen Gebäudes ab, danach begannen sie mit der aktiven Brandbekämpfung.

FOTO: Wilfried Hoffmann

FOTO: Wilfried Hoffmann

Zunächst gingen die Feuerwehrleute nach eigenen Angaben davon aus, dass sich der Hausbesitzer noch im Gebäude befand. Unter Atemschutz durchsuchten sie das Gebäude, fanden aber niemanden. Wenig später kam der Besitzer zurück zu seinem Haus. Er musste vor Ort betreut werden.

Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr griff das Feuer auch auf den Dachstuhl eines der beiden direkt angrenzenden Häuser über. Dort kam es auch zu größeren Schäden durch Feuer und Löschwasser.

FOTO: Wilfried Hoffmann

FOTO: Wilfried Hoffmann

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht hin. Das Brandgebäude ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist enorm.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Kripo ermittelt, und auch die Staatsanwaltschaft wurde informiert.

FOTO: Wilfried Hoffmann

FOTO: Wilfried Hoffmann

Im Einsatz waren rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Irsch, Schoden, Ockfen, Saarburg, Saarburg-Beurig und Serrig. Die Feuerwehreinsatzzentrale Saarburg und die Wehrleitung der VG Saarburg.

Der Ortsverein Saarburg des Deutschen Roten Kreuzes war mit 14 Einsatzkräften vor Ort, um die Betreuung der Einsatzkräfte zu übernehmen. Des weiteren waren der Energieversorger, die Polizeiinspektion Saarburg, die Kriminalpolizei, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg und der Ortsbürgermeister von Irsch vor Ort.