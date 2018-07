Wohnhausbrand in Irsch: Sohn soll Feuer gelegt haben

Dachstuhlbrand im Serriger Weg in Irsch. Diese Nachricht erreicht die Feuerwehr am Montag gegen 22.20 Uhr. Gleich mehrere besorgte Anwohner haben den Notruf gewählt. Am Tatort stellen die Einsatzkräfte fest, dass das komplette Dachgeschoss brennt. Mehrere Einheiten werden nachalarmiert.

Laut Wehrleiter Bernhard Hein wird der Hausbesitzer vermisst. Umgehend suchen die Wehrleute mit Atemschutzgeräten ausgestattet das zweigeschossige Haus ab. Doch Entwarnung. Niemand ist drinnen. Wenig später kommt der Besitzer zum Haus. Er wird vor Ort betreut. Laut Ortsbürgermeister Jürgen Haag, der ebenfalls zur Brandstelle gekommen ist, unterstützen Freunde und Bekannte den Mann. Überhaupt schauen einige Menschen, was los ist. Haag: „Die Leute drumherum haben Angst gehabt, was mit ihren eigenen Häusern passiert.“ Das brennende Haus steht mit zwei weiteren in einer Zeile. Ganz in der Nähe befindet sich eine weitere Häuserzeile mit sieben Gebäuden und ein Bauernhof mit einem Heu- und Strohlager.

Rund eine Stunde dauert es, bis die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle hat. Obwohl die Wehren schnell vor Ort waren, können sie nicht verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl eines der beiden direkt angrenzenden Häuser übergreift. Dort kommt es zu größeren Schäden durch die Flammen und Löschwasser. Laut Polizei wird auch das Haus auf der anderen Seite des betroffenen Gebäudes beschädigt und zwar durch Löschwasser. Bis nachts um 1 Uhr kämpfen die Wehrleute laut Bernhard Hein mit den Flammen. Das Haus, in dem es losging, ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wird niemand. Der Sachschaden ist jedoch enorm.

War Brandstiftung die Ursache? Am Tag darauf erhärten die Ermittlungen der Polizei einen ersten Verdacht und der lautet: Der Sohn des Hausbesitzers soll das Feuer gelegt haben. Der 17-Jährige habe die Brandstiftung bei der Polizei in Saarburg zugegeben, heißt es am Dienstagnachmittag. Die ersten Untersuchungen der Brandermittler der Kripo Trier hätten die Angaben des Jugendlichen bestätigt. Als Motiv gibt der 17-Jährige laut Polizei Familienstreitigkeiten an.

FOTO: Wilfried Hoffmann

Beim Brand waren rund 80 Mitglieder der Feuerwehren aus Irsch, Schoden, Ockfen, Saarburg, Saarburg-Beurig und Serrig sowie die Feuerwehreinsatzzentrale Saarburg und die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Saarburg im Einsatz. Das Deutsche Roten Kreuz war mit 14 Einsatzkräften vor Ort, um die Betreuung der Einsatzkräfte zu übernehmen. Des weiteren waren der Energieversorger, die Polizeiinspektion Saarburg, die Kriminalpolizei und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg am Tatort.

Nach Feuer in Irsch: Enormer Sachschaden an drei Häusern

FOTO: Wilfried Hoffmann