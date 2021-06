Brandursache offen : Nach Wohnhausbrand in Kanzem - 72-Jähriger tot - Kripo ermittelt (Fotos/Video)

Foto: TV/Wilfried Hoffmann 12 Bilder Wohnhausbrand in Kanzem: Ein Mensch stirbt

Update Kanzem (Stand 11 Uhr) Traurige Nachricht am Dienstagmorgen: Ein Mann ist laut Polizei bei einem Feuer in seinem Wohnhaus in Kanzem ums Leben gekommen. Hier sind die neuesten Infos zu dem Unglücksfall: