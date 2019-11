Blaulicht : Wohnhausbrand in Rittersdorf: 62-jährige Frau verletzt (Update)

Die Feuerwehr hat beim Brand in Rittersdorf mit starker Rauchentwicklung zu kämpfen. Foto: Markus Angel

Rittersdorf Die Sauna eines Einfamilienwohnhauses in Rittersdorf bei Bitburg ist am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Am Dienstagmorgen teilte die Polizei mit, dass eine 62-jährige Frau beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Angel

Großeinsatz für rund 50 Feuerwehr- und Rettungskräfte am Montagabend in Rittersdorf: Schon von Weitem sind dichte Rauschwaden aus einem Gebäude in der Straße Im Flürchen zu sehen. Gegen 20.45 Uhr werden zahlreiche Wehren aus dem Eifelkreis zu dem Brand alarmiert.

„Beim Eintreffen am Brandort war das Gebäude in dichten Rauch gehüllt“, sagt der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bitburger Land, Willi Schlöder. „Aus dem Bereich einer Sauna im Keller schlugen uns Flammen entgegen.“

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich laut Polizei zwei Frauen im Gebäude. Bei dem Versuch, das Feuer selbst zu löschen, wird eine 62-jährige Frau leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht. Die andere Frau bleibt unverletzt.

Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten versuchen die Wehrleute, das Haus zu lüften. Eine Fensterscheibe muss eingeschlagen werden, damit die Wehrkräfte von außen an den Brandherd vordringen können. Ein Hund wird noch in dem brennenden Gebäude vermisst.

Nach rund 40 Minuten haben die Wehrkräfte das Feuer unter Kontrolle. Ein Atemschutztrupp dringt weiter ins Haus ein. Der Schaden im und am Gebäude ist noch nicht einzuschätzen.

Beim Durchsuchen des Hauses finden die Feuerwehrleute den Hund der Besitzerin. Er hat den Brand leider nicht überlebt. Der Einsatz dauert noch bis in die Nacht hinein an.

Mit schwerem Atemschutz geht die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung vor. Foto: Markus Angel

Das stark verqualmte Gebäude in der Straße Im Flürchen. Foto: Markus Angel

Mehrere Feuerwehren kamen zum Einsatz. Foto: Markus Angel