Großbrand in Rommersheim-Ellwerath bei Prüm: 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Ihr Name

Zahlreiche Anrufer meldeten laut Manfred Schuler von der Feuerwehr Prüm den Brand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort stand ein Teil des Anwesens, eine Scheune, in Vollbrand.

Die Flammen griffen auf das Dachgeschoss des Wohngebäudes über und setzten den Dachstuhl in Brand, der den Flammen zum Opfer fiel. Auch ein weiterer Anbau geriet in Brand. Gegen 19.30 Uhr stürzte die brennende Scheune in sich zusammen.

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

Eine fünfköpfige Familie, die das Haus bewohnt, war rechtzeitig nach draußen geflüchtet. Allerdings erlitt ein Feuerwehrmann aus Gerolstein infolge der Hitze und vermutlich Dehydrierung einen Kreislauf-Kollaps.

Das Gleiche passierte einer Angehörigen der Bewohner, die zum Brandort geeilt war. Beide wurden vom Deutschen Roten Kreuz behandelt und betreut.

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

Wegen der schwierigen Wasserversorgung - unter anderem zu wenig Druck auf den Leitungen - halfen Landwirte aus dem Ort und der Umgebung der Feuerwehr mit großen Fässern aus.

Auch die Molkerei Arla aus dem benachbarten Pronsfeld unterstützte die Löscharbeiten: Das Unternehmen schickte zwei seiner großen Tankzüge , die mit Wasser gefüllt waren, zur Einsatzstelle.

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

Auch nach mehreren Stunden war der Einsatz noch nicht beendet. Walter Faasen, stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Prüm, sagte: „Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle.“

Wehren aus der ganzen VG Prüm, VG Arzfeld, VG Obere Kyll sowie aus Bitburg, Kyllburg und Gerolstein halfen beim Löschen in Rommersheim-Ellwerath (rund 70 Einwohner).

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

FOTO: Medienhaus Trierischer Volksfreund / Fritz-Peter Linden

Die Brandursache ist noch unklar.