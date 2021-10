Rauch&Feuer : Flammen schlagen aus Wohnhaus in Welschbillig - Bewohner verletzt - Pflegebedürftige aus Nachbarhaus gerettet (Fotos)

Welschbillig Was ist passiert in dem Wohnhaus in Welschbillig? Bewohner des Ortes meldeten am Dienstagmorgen einen lauten Knall und einen Brand. Die Flammen schlugen aus dem gesamten Haus, und ein Mann wurde verletzt.