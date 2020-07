Blaulicht : Wohnmobil kippt auf L68 zwischen Nerdlern und Dreis-Brück nach Ausweichmanöver auf die Seite

Foto: dpa/Stefan Puchner

Nerdlen/Dreis-Brück Ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Wohnmobil ereignete sich am Freitag, 24. Juli, gegen 8.25 Uhr auf der L 67 zwischen Nerdlen und Dreis-Brück, in Höhe der Autobahnabfahrt. Ein LKW kam von der Autobahn und wollte nach rechts in Richtung Dreis-Brück einbiegen.

Dabei übersah der 57-jährige Fahrer aus NRW vermutlich das von rechts auf der L 67 kommende Wohnmobil. Die Fahrerin des Wohnmobils, eine 36-jährige Frau aus der VG Daun, versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern.