Gas entzündet Feuerwehr löscht brennendes Wohnmobil in Trier-Filsch

Nach Angaben der Feuerwehr stand am Dienstag um kurz nach 18 Uhr ein Wohnmobil in Trier-Filsch in der Straße Neuwiese in Flammen. Wenig später waren die Berufsfeuerwehr mit ihren Löschzügen 1 und 2, die Freiwillige Feuerwehr Irsch und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und nahmen die Löscharbeiten mit rund 30 Einsatzkräften auf.