Trier Die Berufsfeuerwehr Trier ist am frühen Montagmorgen zu einem Einsatz in die Eurener Straße ausgerückt. Der Anlass war anders als bei der Alarmierung gemeldet.

In der Erstmeldung gegen 4.47 Uhr an die Brandschützer hatte es geheißen: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Entsprechend rückte die Feuerwehr mit Einsatzkräften beider Wachen sowie einem Rettungsdienstfahrzeug aus.