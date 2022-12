Blaulicht : Wohnungsbrand in Hermeskeil – Einsatz bei -13 Grad

Wohnungsbrand in Hermeskeil – Einsatz bei -13 Grad

Hermeskeil Eine Wohnung in Hermeskeil hat in der Nacht auf Samstag gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde am Samstagmorgen gegen 01:53 Uhr zu einem Gebäudebrand in Hermeskeil alarmiert. Die Erstmeldung „Menschenrettung - bei Gebäudebrand, Personen im Gebäude“ bestätigte sich glücklicherweise nicht, alle Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Der Brand in einer Wohnung konnte schnell gelöscht werden und ein Ausbreiten auf die oberen Geschosse verhindert werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz bei eisigen -13 Grad beendet. Im Einsatz war die Polizeiinspektion, DRK und Feuerwehr aus Hermeskeil.