Feuerwehr : Wohnungsbrand in Malborn: Keine Verletzten

Wohnungsbrand in Malborn: Keine Verletzten

Malborn In Malborn hat am Samstag gegen 11 Uhr die Küche eines Hauses gebrannt. Das Feuer war im Pützweg ausgebrochen.

In Malborn ist es am Samstagvormittag i zu einem Wohnungsbrand gekommen. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Das teilt die Feuerwehr mit. Um 11.07 Uhr wurde die Feuerwehr Malborn zu einem Wohnungsbrand im Pützweg in Malborn alarmiert. Das Haus wird zurzeit umgebaut und ist daher nicht bewohnt. Bemerkt wurde das Feuer von den Eigentümern, die zum Zeitpunkt des Geschehens mit Arbeiten im Gebäude beschäftigt waren. Die beiden Männer konnten sich unverletzt ins Freie retten.