Feueralarm in Mariahof : Wohnungsbrand in Trier - Ein Mensch tot aufgefunden (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 18 Bilder Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Trier-Mariahof

Update Trier In Trier in der Wolkerstraße ist es am Samstagvormittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Im Stadtteil Mariahof in Trier gab es am Samstagvormittag einen Wohnungsbrand, der sich in der Wolkerstraße abgespielt hat. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Wie jetzt vom Presseamt der Stadt Trier bestätigt wurde, gibt es eine tragische Nachricht. Ein Mann ist bei dem Feuer in der Wohnung gestorben.

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 11.34 Uhr durch eine Nachbarin, die nach dem Senioren sehen wollte. Sie bemerkte die Rauchentwicklung an dem Bungalow mit Flachdach, der nicht direkt an der Straße liegt und deshalb schlecht einzusehen ist. Das Feuer soll im Schlafzimmer ausgebrochen sein und vermutlich schon länger geschwelt haben.

Der Bewohner konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Nach bisherigen Angaben war der Mann über 100 Jahre alt.