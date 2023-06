Obergeschoss in Flammen: Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand in Trier

Nach Angaben der Trierer Berufsfeuerwehr kam es kurz vor 12.30 Uhr in der Caspar-Olevian-Straße in Trier-Olewig zu dem Feuer. Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hauses stand vollständig in Flammen. Mehrere Löschzüge der Feuerwehr rückten an. Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurden vier Bewohner und zwei Ersthelfer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung brannte komplett aus. Die Löscharbeiten sind noch im Gange. Im Einsatz sind die Löschzüge der Berufsfeuerwehr, Wache 1 und 2, die Löschzüge Olewig und Irsch, der Führunsgdienst. Rettungssanitäter und ein Notarzt sowie die Polizei.