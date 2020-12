Blaulicht : Wohnungseinbruch an Heiligabend in Trierweiler

Wohnungseinbruch an Heiligabend in Trierweiler

Trierweiler Unbekannte Täter nutzten an Heiligabend die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ortsrandlage von Trierweiler, um sich durch Aufhebeln eines Vorderfensters gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen.

Dabei erbeuteten sie nach Angaben der Polizei diversen Schmuck und Bargeld. Die Tat ereignete sich in den Abendstunden, etwa zwischen 19.30 und 20 Uhr in der Straße Koppbach. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürften die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug zum Haus sein und zuvor mehrfach an der Haustür geklingelt haben. Anwohner und sonstige Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier (0651/9779-2290) zu melden.