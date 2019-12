Heftige, körperliche Auseinandersetzung : Einbrecher beißt Opfer in Wittlich Teile des Ohres ab

Wittlich Alles begann mit einem Wohnungseinbruch: Bei einem Streit hat ein Mann in Wittlich seinem Opfer Teile des Ohres abgebissen. Der Täter ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Einen kuriosen Verlauf hat ein Wohnungseinbruch in Wittlich genommen. Wie die Polizei berichtet, brach bereits am Mittwoch, 27. November, gegen 16.30 Uhr ein bis dato unbekannter Mann in eine Wohnung in der Trierer Straße ein. Hierbei trat er die Wohnungstür ein und traf dort auf einen Bekannten des eigentlichen Mieters.