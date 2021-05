Die Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher durchwühlen Wohnung in Trier-Kürenz

Trier-Kürenz Unbekannte Täter haben sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 12., und Montag, 17. Mai, gewaltsam Zutritt zu einem Einzimmerapartment in einem Mehrfamilienhaus in der Brühlstraße in Trier-Kürenz verschafft.

Um in die Wohnung zu gelangen, hätte die Einbrecher die Wohnungseingangstür mit Brachialgewalt eingetreten und anschließend die Wohnung teilweise durchwühlt.