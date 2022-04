Einbruch : Wohnungseinbruch in Hermeskeil — Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus in Hermeskeil ein (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Hermeskeil Unbekannte drangen in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag in ein leer stehendes Wohnhaus in Hermeskeil ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch den 20.04. auf Donnerstag den 21.04. drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Trierer Straße in Hermeskeil ein. Die Täter verschafften sich durch die Kellertür Zugang zu dem zurzeit leer stehenden Haus. Anschließend flüchteten die Einbrecher in eine unbekannte Richtung.

Kein Diebstahl