2500 Euro Schaden : Wohnwagen beschädigt und geflüchtet

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Dockweiler Vermutlich in der Nacht zum Samstag ist ein Wohnwagen, der in Dockweiler in der Laurtentiusstraße abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

