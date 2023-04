Einsatz der Feuerwehr Wohnwagen brennt in Bollendorf ab

Gegen 22.35 Uhr wurde der Leitstelle in Trier ein Feuer auf dem Campingplatz Altschmiede in Bollendorf gemeldet. Sofort machten sich die Wehren auf den Weg. Als sie eintrafen, stand ein Wohnwagen mit einem Nebengebäude vollständig in Flammen. Ein Camper hatte bereits versucht zu löschen, er erlitt jedoch dadurch Brandverletzungen an der Hand und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Mit mehreren Rohren versuchten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle zu bringen. Auch die Luxemburger Feuerwehr aus Berdorf rückte zur Unterstützung an. Nach einiger Zeit war das Feuer gelöscht. Trotz des schnellen Eingreifens konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass das Gebäude samt Wohnwagen komplett abbrannte. Ein Übergreifen auf umliegende Wohnwagen konnte verhindert werden.